Путин заявил о намерении РФ и Белоруссии работать над безопасностью совместно

Россия и Белоруссия будут совместно работать над обеспечением равной и неделимой безопасности. Об этом 29 января заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки», — сообщил российский лидер.

Он также отметил одинаковое намерении Москвы и Минска углублять взаимовыгодную и равноправную интеграцию. Указав, что Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и история, именно на этой прочной основе строится партнерство двух стран.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что на заседании Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будут обсуждаться итоги выполнения базового документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Ожидается, что главы государств утвердят аналогичный документ на трехлетний период.

Позже сообщалось, что президенты России и Белоруссии прибыли Константиновский дворец в Санкт-Петербурге для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

В преддверии встречи корреспондент «Известий» Игорь Балдин показал обстановку в Парадном зале дворца. По его словам, страны на заседании представят «достаточно внушительные делегации министров», а значимость предстоящего заседания подчеркивает большое количество документов, которые вынесут на обсуждение.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что перед заседанием намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой.