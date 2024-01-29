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Украинский политик раскритиковал власти из-за лжи о ситуации на фронте

Политик Тука: власти Украины должны раскрыть правду о ситуации на фронте
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинское правительство должно сообщать населению правду о ситуации на фронте вместо бесконечной лжи об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 января заявил украинский политик Георгий Тука.

«Уже почти два года нам отовсюду говорят, что всë это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии всë отлично <…>. Всю эту чепуху распространяли политики», — возмутился Тука в эфире телеканала «Прямой».

Он добавил, что потери ВСУ настолько велики, что их не хотят раскрывать, так как просто берегут общество от данной информации.

«Если станут известны настоящие потери, я думаю, это приведет к паническим настроениям в обществе», — резюмировал он.

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До этого, 11 января, газета The Times сообщала, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну.

Ранее, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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