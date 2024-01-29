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Чехия подписала соглашение о закупке 24 истребителей F-35 у США

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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Joseph Bartosze
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Министр обороны Чехии Яна Чернохова подписала с послом США Бияном Сабетом соглашение о закупке 24 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом 29 января сообщило агентство CTK.

«Чехия закупит для армии 24 самолета пятого поколения F-35. Американский производитель Lockheed Martin заплатит 150 миллиардов крон за истребители, что является самой дорогой покупкой чешской армии», — говорится в публикации.

В агентстве отметили, что приобретение самолетов было одобрено правительством страны еще в конце сентября 2023 года. Американские F-35 должны будут заменить шведские истребители JAS-39 Gripen, которые Чехия арендует за 1,7 млрд крон ($74 млн) в год.

Покупка оценивается в 150 млрд крон ($6,6 млрд), министерство обороны страны оценивает общую стоимость приобретения и эксплуатации истребителей F-35 к концу их срока службы в 2069 году в 322 млрд крон ($14,6 млрд). По данным министерства, процесс закупок растянется на 11 лет.

Первые самолеты для Чехии будут готовы в 2029 году, чешские пилоты пройдут на них обучение в США. Прага также ведет переговоры со Швецией о продлении аренды 14 самолетов Gripen, срок аренды которых заканчивается в 2027 году.

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Ранее, 27 января, госдепартамент США уведомил конгресс о своем одобрении продажи истребителей F-35 Греции на сумму $8,6 млрд. Партия включает в себя 40 истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и сопутствующее оборудование, необходимое для обслуживания самолетов.

В сентябре госдепартамент одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $5,06 млрд

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.

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