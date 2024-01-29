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Политолог оценил вероятность подрыва Евросоюзом экономики Венгрии

Политолог Топорнин усомнился в планах Евросоюза подорвать экономику Венгрии
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Фото: Global Look Press/Maria Breuer
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Европейский союз вряд ли собирается подорвать экономику Венгрии из-за позиции этой страны по выделению помощи Украине. Такое мнение доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорин высказал в понедельник, 29 января.

«Никаких таких документов Европейский союз не может разрабатывать, которые могут иметь целью нанесение ущерба одной из стран — членов, той же Венгрии», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Политолог отметил, что известно о зависимости экономики Венгрии от инвестиций и финансовой поддержки со стороны Евросоюза, но это не значит, что Брюссель будет прилагать усилия, чтобы разрушить экономику Будапешта только потому, что им не нравится венгерский премьер-министр страны Виктор Орбан.

По словам эксперта, новости о таких планах ЕС против Венгрии могут быть недостоверными. Эта информация может быть опубликована специально ради психологического воздействия на Будапешт, считает он. Торг ради согласования Венгрией помощи Украине продолжится, добавил Топорнин.

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Ранее в этот день газета Financial Times сообщила со ссылкой на документ ЕС, что объединение может саботировать экономику Венгрии, если она продолжит препятствовать выделению помощи Украине. Предполагается, что рычагами давления могут выступить курс венгерского форинта и уровень инвестиционной привлекательности страны, сообщает телеканал «360».

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что страна не поддастся на шантаж Евросоюза по вопросу выделения пакета помощи Украине, сообщает телеканал «Звезда».

25 января СМИ узнали о планах Венгрии отказаться от возражений против фонда помощи Украине. При этом Bloomberg связывает отказ от возражений Венгрии с тем, что на премьер-министра страны Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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