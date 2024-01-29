Дроны используют для обнаружения лесных пожаров на Сахалине

Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области закупит 13 беспилотных летательных аппаратов. С помощью дронов специалисты будут следить за возникновением лесных пожаров.

Технику закупят в рамках нацпроекта «Сохранение лесов». Кроме того, в 2024 году планируется приобрести семь специализированных машин, в том числе грузовой автомобиль на базе полноприводного шасси грузоподъемностью до 6 т и четыре грузовика грузоподъемностью до 1,5 т.

Для региональных лесопожарных станций закупят одну пожарную автоцистерну легкого класса, сообщает ИА SakhalinMedia. Регион также получит лесопожарный вездеход, необходимый при локализации и тушении лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что на Сахалине на три года раньше запланированного срока завершили реконструкцию автодороги Невельск – Томари – аэропорт в Томаринском районе. Подрядчик, которым выступило АО «СУ-4», построил 15 водопропускных труд, обустроил земляное полотно и уложил 11 км асфальта, а также установил около 6 тыс. пог. м барьерного ограждения и 60 дорожных знаков. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».