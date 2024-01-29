Члена «Азова» заочно осудили на 25 лет за приказ убить мирного жителя

Украинский военнослужащий из полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заочно приговорен к 25 годам заключения за приказ о расстреле мирного жителя в Мариуполе. Об этом 29 января говорится в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Приговор вынесен командиру 2-го взвода 3-й роты 2-го батальона незаконного формирования Владиславу Дашковскому.

«Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — уточнили в СК

Дашковский осужден заочно, он объявлен в международный розыск.

Преступление было совершено 12 апреля 2022 года. Житель Мариуполя был задержан и доставлен в административное здание. Дашковский полагал, что мужчина поддерживает российскую спецоперацию и помогает военным России. Он приказал командиру 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона «Азова» Анатолию Килюшику убить задержанного

Килюшик сопроводил мирного жителя к подъезду дома №82 по проспекту Нахимова в Мариуполе, где выстрелил в него из пистолета-пулемета МП-5. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

«Ранее уголовное дело в отношении Килюшика выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения по существу в Верховный Суд ДНР, где он признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 25 годам лишения свободы», — подчеркнули в СК.

В конце ноября 2023 года Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы боевика «Азова», который застрелил в Мариуполе мирную жительницу. Преступление было совершено в марте 2022 года.