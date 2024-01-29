ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства как самовыдвиженца. Об этом решении 29 января сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Путин стал четвертым кандидатом, которого уже зарегистрировали на грядущих президентских выборах. Удостоверение о регистрации действующего главы государства получил сопредседатель его предвыборного штаба народный артист РФ Владимир Машков. Он пообещал в самое ближайшее время лично передать документ президенту. По словам Машкова, для Путина большое значение имеет поддержка россиян.

«Для Владимира Владимировича принципиально важно видеть поддержку россиян независимо от политических предпочтений граждан. В местах сбора подписей наблюдали единение — приходили семьями, приезжали из регионов», — отметил он.

В свою очередь, секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина недействительными были признаны лишь 0,15% при допустимых 5% брака.

На пост президента России в настоящее время претендуют 11 человек. До этого Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»). Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить было не нужно.

Также на заседании ЦИК РФ Элла Памфилова анонсировала слоган предстоящих выборов президента страны. По ее словам, он будет звучать так: «Вместе мы сила — голосуем за Россию!». Кроме того, она уточнила, что на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих в марте выборах президента России подано 10 тыс. заявок, добавив, что для многих избирателей это является хорошим вариантом.

26 января заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

Ранее, 22 января, в ЦИК были представлены 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил тогда Машков, подписей было собрано в 10 раз больше, чем необходимо по закону.

Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца 18 декабря. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ глава государства заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.