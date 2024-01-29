Памфилова призвала четырех кандидатов уведомить ЦИК о сдаче подписей

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова 29 января призвала Ирину Свиридову, Анатолия Баташева, Бориса Надеждина и Раду Русских уведомить комиссию о датах подачи в Центризбирком собранных в их поддержку подписей для регистрации кандидатами на выборах президента России.

«У нас нет никакой информации от Ирины Владимировны Свиридовой, Рады Лизмовны Русских, Анатолия Геннадьевича Баташева, Бориса Борисовича Надеждина. <...> Если намерены принести подписи, просим, я обращаюсь публично, немедленно уведомить нас о том, когда вы планируете это дело», — сказала Памфилова в ходе заседания комиссии, трансляция которого велась на сайте ЦИК.

Также председатель Центризбиркома поручила аппарату комиссии отправить телеграммы каждому из названных кандидатов «с настоятельной просьбой» сообщить, когда они планируют сдать собранные подписи. Памфилова напомнила, что это можно сделать до 31 января.

«Времени осталось всего ничего, 31 января — это рубеж. Это в их же интересах, чтобы не было столпотворения, чтобы мы могли развести (процедуры приема документов. — Ред.) с другими кандидатами, чтобы мы могли организовать этот процесс. А не просто так — пришли, когда захотели, вывалили, <...> что хотите, то и делаете. Я это буду расценивать как провокацию», — подчеркнула глава ЦИК.

Ранее в этот день Центризбирком зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина отметила, что из отобранных в поддержку Путина 60 тыс. подписей лишь 0,15% были признаны недействительными при допустимых 5% брака. При этом причина была связана с неточностью в сведениях об избирателях, недостоверных подписей не имелось.

Как 27 января сообщил ТАСС заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, подписи избирателей проверяются ЦИК с помощью искусственного интеллекта, человеческий фактор при этой процедуре минимален. Машина исключает ошибку человека в распознавании той или иной цифры или буквы, заявил зампред. Кроме того, он рассказал, что специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов (СПТК-ПЛ) проходил неоднократное тестирование.

Проверка с использованием СПТК-ПЛ проводится в два этапа: комплекс отбирает подписи для проверки и автоматически отправляет их в государственную автоматизированную систему «Выборы». Затем системой формируется пакет документов для проверки в МВД. Работа машины позволила ускорить и увеличить качество проверки в 8–10 раз, подчеркнул Булаев.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.