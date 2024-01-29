Гражданина КНР с маринованными яйцами задержали под Хабаровском

Гражданин КНР пытался ввезти в Хабаровский край более 80 маринованных яиц. Продукт, запрещенный к провозу, обнаружили во время пограничного контроля.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по региону, в пункте пропуска «Покровка» сотрудники ведомства обнаружили запрещенный товар. Яйца были расфасованы по пластиковым пакетам и находились в карманах китайского туриста. Документов, которые бы разрешали ввоз продукта, у него не было.

А в багаже у другого гражданина Китая обнаружили крупную партию сосисок и колбас. У него также не оказалось разрешающих документов на провоз такого рода товаров.

Маринованные яйца по-китайски являются классикой китайского стритфуда. Вкус им придают специи, пряности и соевый соус. Такие яйца могут продавать подавать в хабаровских барах.

