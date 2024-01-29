Захарова предложила Байдену собрать коалицию для освобождения Техаса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что президенту США Джо Байдену пора собрать международную коалицию по освобождению жителей Техаса. С таким предложением 29 января дипломат выступила в своем Telegram-канале.

«Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить «Texas must go» и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии», — написала Захарова.

Ранее в этот сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что обострение ситуации в Техасе спровоцировано фактически начавшейся избирательной гонкой, в рамках которой республиканцы делают ставку на вопрос государственной безопасности.

В середине января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

На следующий день власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, установленных штатом. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия Эбботта по защите южной американской границы. При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

Впоследствии техасские власти вывезли со своей территории в другие штаты более 102 тыс. незаконных мигрантов. Отмечается, что это было сделано в рамках операции Lone Star («Одинокая звезда»), которая началась с 2022 года.

Тем временем профсоюз пограничников США поддержал сторону Техаса в конфликте с Белым домом.