Новогодний городок начали демонтировать в Барнауле

Новогодний городок начали демонтировать на улице Мало-Тобольской в Барнауле, сообщает в понедельник, 29 января, администрация областного центра.

Рабочие разберут елку, уберут светодиодные фигуры, световой потолок и горки. Все гирлянды и елочку отправят храниться до следующих новогодних праздников.

Как отмечает altapress.ru, работы планируют завершить к 3 февраля.

Ранее в январе сообщалось, что в Барнауле усилят борьбу с гололедом. Для этой цели планируется привлечь волонтеров.