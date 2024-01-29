Путин и Лукашенко прибыли на заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли Константиновский дворец в Санкт-Петербурге для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Видео с места в понедельник, 29 января, показал корреспондент «Известий».

На представленных кадрах можно увидеть прибытие президентского кортежа с Лукашенко и Путиным, которые затем заходят в здание дворца.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что на заседании будут обсуждаться итоги выполнения базового документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Ожидается, что Путин и Лукашенко утвердят аналогичный документ на трехлетний период.

Тогда же пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что во встрече примет участие всё высшее руководство страны. Позже об итогах мероприятия расскажет государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В преддверии встречи корреспондент «Известий» Игорь Балдин показал обстановку в Парадном зале дворца. По его словам, страны на заседании представят «достаточно внушительные делегации министров», а значимость предстоящего заседания подчеркивает большое количество документов, которые вынесут на обсуждение.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что перед заседанием намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой.