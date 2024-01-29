Свыше 70 школ частично закрыли на карантин в Курганской области

Карантин в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) ввели в 72 школах Курганской области. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на департамент образования региона.

В ведомстве уточняют, что речь идет о частичном карантине. В данных школах обучаются около 8 тыс. детей, что составляет меньше 8% от общего числа учеников в регионе. Полностью закрыты на карантин две школы в Каргапольском и Целинном муниципалитетах.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Курганской области оценивается как низкий, предпосылок для введения общего карантина нет. Решение о введении карантина могут принимать руководители школ и детских садов в том случае, если в коллективе болеют больше 20% детей.

По последним данным, в России среди респираторных инфекций преобладает вирус гриппа A(H3N2). Подъем заболеваемости отмечается после Нового года.