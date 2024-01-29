Свердловский суд приговорил убийцу фельдшера скорой помощи к 17 годам колонии

В Свердловской области суд приговорил мужчину, убившего фельдшера скорой помощи, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда в понедельник, 29 января.

Как было установлено, вечером 25 апреля прошлого года в городе Березовский 66-летний Геннадий Казаков, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, накинулся с ножом на сотрудников бригады скорой помощи, приехавших по вызову его жены. Мужчине показалось, что медики слишком громко стучали в дверь.

В результате нанесенных Казаковым ножевых ранений 28-летний медбрат через несколько часов умер в больнице.

«Казаков признан виновным по п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», — указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины по 4 млн рублей за причиненный моральный вред в пользу матери и вдовы убитого, осужденный обязан также возместить им материальный ущерб.

Как отмечается, на судебном заседании Казаков раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных убитого.

В конце декабря в одной из поликлиник Челябинска агрессивный пациент устроил погром в кабинете врача во время приема. Врач, которая работает в кабинете экстренной помощи, рассказала, что к ней на прием пришел пациент, у которого она спросила о жалобах. В ответ мужчина показал ей лист, на котором, по ее словам, были перечислены симптомы из интернета. Когда врач повторила вопрос о том, что мужчину беспокоит в данный момент, он стал вести себя агрессивно: ругался матом, а затем стукнул кулаком по кушетке, а также повредил письменный стол, требуя назначить ему группу инвалидности.

Месяцем ранее в Новосибирске мужчина с алкогольной зависимостью напал на медицинского работника, а затем сбежал. Сообщалось, что мужчина попросил у сотрудницы учреждения мобильный телефон, чтобы позвонить, однако женщина не разрешила. Тогда он нанес ей телесные повреждения и сбежал.