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Космический модуль Японии SLIM возобновил работу на поверхности Луны

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Фото: REUTERS/Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), TAKARA TOMY, Sony Group, Doshisha University
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Японский лунный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) восстановил свою работу и может начать научные наблюдения. Об этом 29 января сообщило японское аэрокосмическое агентство JAXA.

«Нам успешно удалось установить связь со SLIM и возобновить работу!» — указано в сообщении агентства в соцсети Х (бывш. Twitter).

Как отметили представители ведомства, связь была установлена накануне вечером, 28 января, добавляет «Газета.Ru».

Агентство подчеркнуло, что научные наблюдения уже начались. Затем специалисты опубликовали сделанный аппаратом снимок поверхности Луны с изображениями скал, дав каждому возвышению для правильного понимания масштаба названия пород собак. Половина из них получили названия в честь японских пород: акита-ину, сиба-ину и кай-кэн. Еще три назвали «бульдогом», «сенбернаром» и «той-пуделем».

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Посадка на Луну первого японского модуля SLIM состоялась в 00:20 по токийскому времени 20 января (18:20 мск 19 января). Сообщалось, что связь с ним поддерживалась, прилунение осуществилось, однако производились окончательные уточнения данных о том, было ли оно успешным. В тот же день связь с модулем была установлена, однако оказалось, что его солнечные батареи не генерируют электроэнергию, так как панели находятся под неправильным углом, поэтому SLIM работал от встроенного аккумулятора.

Позже, 25 января, сообщалось, что исследовательский модуль SLIM совершил посадку на Луну в 55 мм от намеченного первоначального места посадки. Он приземлился вверх двигателями и лежал вверх ногами, из-за чего на его солнечные батареи не попадал свет. Специалисты ждали изменения углов падения лучей, чтобы запустить модуль после того, как он окажется под солнцем.

Посадочный модуль SLIM имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг. Его основной задачей является исследование кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Также аппарат оборудован специальной камерой для измерения содержания железа и других элементов на поверхности.

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