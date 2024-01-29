Министр обороны Норвегии вновь призвал готовиться к возможному конфликту с РФ

Норвежской армии стоит готовиться к возможному конфликту с Россией. Об этом 29 января заявил министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью немецкому информационному агентству RND.

По его мнению, РФ начнет модернизировать свои войска после того, как завершатся боевые действия на Украине. Министр отметил, что Норвегия при этом должна улучшить свои военные ресурсы и возможности.

Кристофферсен подчеркнул, что российское оборонное производство «сильнее, чем они думали в прошлом году». По его словам, РФ восстановит свои вооруженные силы за три года после украинского конфликта.

«Мы должны подготовиться к этой ситуации и быть готовыми к войне. Если бы опасность нападения на Норвегию была неминуемой на данный момент, мы бы не смогли поставлять Украине столько оружия. Но на сегодняшний день опасность нападения на Норвегию не является острой. Но я хотел бы подчеркнуть, что у нас осталось не так много времени», — сказал министр.

При этом он заметил, что российские Военно-воздушные силы РФ и Военно-Морской Флот «находятся в очень хорошем состоянии», так как «почти не потеряли самолеты и подводные лодки на Украине».

Кристофферсен выразил мнение, что Норвегия не должна недооценивать Россию.

Ранее, 23 января, норвежский министр обороны также заявил о том, что страна должна увеличить оборонный бюджет из-за угрозы потенциальной войны с РФ в течение трех лет. Он добавил, что Россия наращивает свои запасы вооружений гораздо быстрее, чем ожидали в НАТО.

Заявления о возможности военного конфликта с Россией неоднократно звучали на Западе в последнее время. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, антироссийская позиция западных стран сейчас на пике. Европейские столицы заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из РФ в целях отвлечь общественность от «прогоревших» инвестиций на поддержку Киева, заметил он.

Также 23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией, не сбрасывая со счетов эту возможность.

Между тем еще в декабре президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что страна не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО.