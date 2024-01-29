Нижнекамск запросил кредит в 3,8 млрд рублей на ремонт водоснабжения

Власти Нижнекамска (Республика Татарстан) планируют взять бюджетный кредит в размере 3,8 млрд рублей на решение проблемы тепло- и водоснабжения. Об этом в Доме Советов рассказал глава района Рамиль Муллин на деловом понедельнике, 29 января.

«26 января у нас состоялась рабочая встреча с Игорем Ивановичем Шуваловым (председатель «ВЭБ.РФ» — Ред.), на которой мы презентовали проект возможности участия в ВЭБ.РФ. Ранее проект был презентован Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу (Минниханову — Ред.)», — сказал градоначальник, его цитату приводит ИА «Татар-информ».

По словам Муллина, город «заявляется» на 3,8 млрд рублей. На эти средства планируется решить только вопрос тепла и горячего водоснабжения, без водоотведения, добавил он.

Как отметил мэр города, даже при выделении дополнительных средств потребуется минимум три года, чтобы их освоить, поскольку работа очень серьезная. Однако власти ищут, «как минимальными возможностями достичь максимального эффекта».

Также Муллин напомнил, что ситуация в Нижнекамске непростая, прорывы на теплотрассах случаются ежедневно.