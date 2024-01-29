«Известия» показали последствия ДТП с хоккейной командой на Урале

На месте ДТП, произошедшего в Свердловской области с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, и легкового автомобиля, продолжают работать следователи. Об этом рассказал 29 января корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Как следует из показанного им видео, место аварии оцеплено, там работают сотрудники ГИБДД, а также правоохранители. Автобус, врезавшийся в дерево, еще не убран из кювета. У него разбито лобовое стекло, а также бампер.

«Повреждения очень серьезные, практически вся передняя часть автобуса смята», — рассказал корреспондент.

Солодков добавил, что легковой автомобиль полностью смят и выжить у находившихся в нем не было.

ДТП произошло утром в понедельник. Предварительно, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.

Следователи начали доследственную проверку по факту аварии.

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Позже тренер команды умер по дороге в больницу от полученных тяжелых травм. По предварительным данным, в автобусе находились 18 детей от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель.