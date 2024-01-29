Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученый отверг вероятность магнитных бурь после вспышки высокого класса на Солнце
Происшествия
Боевую часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника обезвредили
Авто
Темпы установки быстрых зарядок для электрокаров в РФ вырастут вдвое
Мир
Министр обороны Норвегии вновь призвал готовиться к возможному конфликту с РФ
Мир
Австрия и Япония приостановили финансирование БАПОР
Общество
«Известия» показали последствия ДТП с хоккейной командой на Урале
Экономика
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 29 января

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 января можно в материале «Известий».

На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ.

Ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное (ДНР).

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30-ти военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18007 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024