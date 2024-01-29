Карта спецоперации на Украине 29 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 января можно в материале «Известий».

На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ.

Ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное (ДНР).

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30-ти военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18007 единиц специальной военной автомобильной техники.

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