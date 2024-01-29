Жителя Омска осудили за мошенничество на 3 млн рублей

Омский областной суд оставил без изменений приговор 56-летнему местному жителю, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб оценивается более чем в 3 млн рублей.

По данным ИА «Омскрегион», подсудимый получил доступ к расчетным счетам компании благодаря своему знакомому. Мужчина представлялся коммерческим директором ООО. Под видом продажи сахара, удобрений и отрубей он получил в качестве аванса деньги от компаний из разных регионов. Омич обналичивал средства со счетов и не оказывал обещанные услуги.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах»). Злоумышленника приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 41-летней женщины. Потерпевшая лишилась 4,7 млн рублей, поверив, что ее счета находятся под угрозой.