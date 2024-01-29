Власти Томска нашли подрядчика на ремонт Северного моста

Пермское ООО «ТНК» выполнит ремонт Северного моста в Томске за 793 млн рублей. Строительная компания стала победителем аукциона, сообщила представительница Центра госзакупок Томской области в понедельник, 29 января.

По словам собеседницы РИА «Томск», всего в тендере участвовали две компании, одна из заявок была отклонена. Стартовая цена торгов (796,4 млн рублей) в итоге была снижена на 0,5%. Сейчас подрядчик находится в стадии заключения контракта.

Компании предстоит завершить обновление моста к 15 ноября 2024 года. Гарантия на асфальт — четыре года, на конструктивные элементы моста — восемь лет, на барьерные ограждения — пять лет, на дорожные знаки — 10 лет и год — на разметку.

Северный мост через реку Томь возводили с 1992 по 1999 год. Также были построены два путепровода и три транспортные развязки. Длина моста — 800,7 м, он преимущественно используется транзитным транспортом и дачниками.