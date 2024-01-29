Под Белгородом бандиты похитили у бизнесмена 3 млн рублей

В Белгородской области трое неизвестных напали на 31-летнего бизнесмена и похитили у него 3 млн рублей. Об этом 29 января сообщил источник «Известий».

«Возбуждено уголовное дело в отношении троих неизвестных, которые действовали группой лиц по предварительному сговору», — сказал он.

Как уточняется, во время ограбления они выстрелили в него из травматического пистолета.

На данный момент правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.

В ноябре полиция задержала подозреваемого в совершении ограбления дома бизнесмена в Новой Москве. Воры вынесли из особняка мужчины коллекцию дорогих часов, сейф с 1 млн рублей, два золотых кольца с бриллиантами, а также угнали автомобиль Porsche Taycan, который позже был найден сожженным.