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Россия в 2023 году экспортировала рекордные 2,9 млн т гороха

«Агроэкспорт»: Россия в 2023 году экспортировала рекордные 2,9 млн т гороха
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Россия экспортировала в 2023 году рекордный объем гороха — 2,9 млн т, поставки выросли в 2,6 раза по сравнению с годом ранее. Об этом 29 января сообщил в своем Telegram-канале федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

«В 2023 году российский экспорт гороха увеличился в 2,6 раза и достиг рекордного показателя в 2,9 млн т», — говорится в сообщении.

Драйвером роста поставок гороха за рубеж стали поставки на китайский рынок, открывшийся для отечественной зернобобовой культуры в конце 2022 года. КНР купила у России за этот период 1 млн т гороха.

На втором и третьем месте в рейтинге стран — импортеров российского гороха в 2023 году — Испания и Турция.

В целом в 2023 году урожай зернобобовых культур в России увеличился на 29% и приблизился к 6 млн т.

Ранее, 17 января, в РАНХиГС отметили, что Россия в первой половине 2023/24 сельскохозяйственного года обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых. Как уточнил доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский в беседе с «Известиями», рекорд экспорта может быть зафиксирован и по итогам сельскохозяйственного года в целом.

Эксперт отметил, что, во-первых, последние два года собираются рекордные урожаи, во-вторых, к началу сезона накопились значительные запасы зерна, которые вывозились уже в текущем сельскохозяйственном году.

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Ранее, 4 января, сообщалось, что урожай зерновых в этом году стал вторым в истории, немного уступив показателям рекордного прошлого года и с большим отрывом превзойдя все остальные.

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