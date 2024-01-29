Мужчина погиб при пожаре в гараже в Тюменской области
Один человек погиб в результате пожара в гараже в Тюменской области. По факту происшествия проводится проверка.
Возгорание произошло вечером 28 января в поселке Голышманово. По данным портала «Наш город», к моменту прибытия подразделения пожарной охраны горел гараж на улице Одесский тупик. Площадь горения составляла 15 кв. м.
В гараже находился автомобиль. Во время тушения было обнаружено тело мужчины. Причины возгорания устанавливаются.
28 января в Самарской области загорелся частный жилой дом в населенном пункте Новое Якушкино. После тушения спасатели обнаружили тела 49-летнего мужчины, 37-летней женщины и младенца.