Экс-следователю по делу о перестрелке в «Москва-Сити» назначили 11 лет колонии

Бывшего следователя СК России Левона Агаджаняна приговорили к 11 годам колонии общего режима по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом сообщает 29 января корреспондент «Известий» из зала Замоскворецкого суда столицы.

Его признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 и ст. 285 УК РФ). Кроме того, суд постановил взыскать с него 7 млн рублей, тем самым частично удовлетворив гражданский иск к подсудимому.

Также Агаджаняна лишили звания майора юстиции. После выхода на свободу ему будет запрещено занимать должности, сопряженные с организационными или распорядительными функциями в течение трех лет.

Приговор еще не вступил в силу. Сторона защиты заявила о том, что намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Прокурор просил назначить обвиняемому 12 лет колонии.

В 2017 году в башне «Око» центра «Москва-Сити» произошла перестрелка между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОП, которые следили за порядком. Причиной конфликта стала парковка автомобиля. Участникам драки удалось скрыться с места происшествия, однако в ходе плана «Перехват» были задержаны 30 человек.

В результате стрельбы пострадали семь человек. Перед судом предстали два участника событий — Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, которых приговорили к 16 и 15 годам колонии соответственно.

Агаджаняна арестовали 18 декабря 2020 года. В феврале 2019-го он уволился с должности следователя главного следственного управления СК России по Москве. После этого он занимался адвокатской практикой.

По версии следствия, занимая должность следователя, он осуществлял предварительное следствие по делу о стрельбе в деловом центре и сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении. Также Агаджанян незаконно привлек к уголовной ответственности трех граждан. В настоящий момент дела на них закрыты.