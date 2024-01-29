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В Госдуме заявили о политизации спорта со стороны США

Депутат Журова: США политизируют спортивные мероприятия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сообщения о том, что США планируют сорвать предстоящие российские спортивные мероприятия, говорят о полной политизации спорта Вашингтоном. Об этом «Известиям» 29 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее в понедельник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что США активизируют усилия, чтобы сорвать организуемые Россией в наступившем году Игры будущего, Спортивные игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы. По его словам, Вашингтон обеспокоен, что запущенная им кампания «по изоляции России в спорте высших достижений» дает «сбои».

«Могу предположить, что только террористическими действиями такого масштаба мероприятия можно сорвать. Также можно реализовать это за счет запугивания иностранных спортсменов — переговоры с ними вести, вызывать их куда-то и так далее. На них могут давить и через их политиков. Всё это точно не про спорт», — сказала Журова.

При этом депутат отметила, что российская сторона умеет успешно справляться со всеми организационными моментами, которые помогут не допустить такого сценария.

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14 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что всё, что делают международные чиновники в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи «О спорт, ты — мир!» бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Пьера де Кубертена. Он отметил, что эта сфера призвана объединять людей и должна быть вне политики.

В октябре прошлого года президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил «Известиям», что коммерциализация спорта является причиной антироссийских санкций. По его мнению, ограничения для российских спортсменов и команд стало следствием давления, которое испытывает Международный олимпийский комитет (МОК).

До этого, в июне, глава Министерства спорта Олег Матыцин отмечал, что РФ будет делать всё возможное, чтобы обеспечить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Среди таковых он выделил Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, добавив, что это является прерогативой государства и никакие федерации не могут диктовать России условия в этой ситуации.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ в феврале 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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