В Госдуме заявили о политизации спорта со стороны США

Сообщения о том, что США планируют сорвать предстоящие российские спортивные мероприятия, говорят о полной политизации спорта Вашингтоном. Об этом «Известиям» 29 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее в понедельник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что США активизируют усилия, чтобы сорвать организуемые Россией в наступившем году Игры будущего, Спортивные игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы. По его словам, Вашингтон обеспокоен, что запущенная им кампания «по изоляции России в спорте высших достижений» дает «сбои».

«Могу предположить, что только террористическими действиями такого масштаба мероприятия можно сорвать. Также можно реализовать это за счет запугивания иностранных спортсменов — переговоры с ними вести, вызывать их куда-то и так далее. На них могут давить и через их политиков. Всё это точно не про спорт», — сказала Журова.

При этом депутат отметила, что российская сторона умеет успешно справляться со всеми организационными моментами, которые помогут не допустить такого сценария.

14 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что всё, что делают международные чиновники в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи «О спорт, ты — мир!» бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Пьера де Кубертена. Он отметил, что эта сфера призвана объединять людей и должна быть вне политики.

В октябре прошлого года президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил «Известиям», что коммерциализация спорта является причиной антироссийских санкций. По его мнению, ограничения для российских спортсменов и команд стало следствием давления, которое испытывает Международный олимпийский комитет (МОК).

До этого, в июне, глава Министерства спорта Олег Матыцин отмечал, что РФ будет делать всё возможное, чтобы обеспечить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Среди таковых он выделил Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, добавив, что это является прерогативой государства и никакие федерации не могут диктовать России условия в этой ситуации.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ в феврале 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.