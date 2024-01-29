Патрушев указал на нежелание англосаксов прекращать прокси-войну против РФ

Англосаксы не станут прекращать прокси-войну против России даже после окончания «горячей фазы» конфликта на Украине. Об этом 29 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Он отметил, что только 27 января в России торжественно отмечали 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и россияне отдали дань памяти тысячам ленинградцев, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту родного города.

«Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием «горячей фазы» конфликта на Украине», — указал секретарь Совбеза в своем выступлении в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Ранее, 19 января, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра о необходимости гражданского населения готовиться к полномасштабной войне с Россией. По словам Никулина, у США закралась давняя идея заставить Европу воевать с Россией, так как Евросоюз в том виде, в каком он существует, — конкурент для США, Великобритании и вообще всей бывшей британской империи. Для этого они развязали войну на Украине.

За день до этого зарубежные СМИ сообщили, что НАТО хочет мобилизовать около 90 тыс. солдат для участия в крупных учениях по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. По информации испанского издания ABC, маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

Тогда же военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин назвал в разговоре с «Известиями» эти учения нагнетанием страстей и желанием показать, что деньги блока пропадают не зря. По его словам, альянсу также нужно показать, что он существует для того, чтобы защитить несчастную Европу от «коварных» русских.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.