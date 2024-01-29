Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета

Открытие накопительного счета способно сформировать привычку откладывать средства, отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Он рассказал «Известиям» о преимуществах и недостатках такого депозита.

«Накопительный счет — это еще один инструмент сбережения средств. От долгосрочного вклада его отличают несколько особенностей. На накопительный счет можно внести средства без срока размещения, а закрыть в любое время. Кроме того, банк не требует минимальную сумму для заключения договора, поэтому открыть счет можно даже с нулевым балансом, а позднее пополнять на любые комфортные суммы на протяжении всего периода хранения средств», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что для открытия долгосрочного вклада требуется стартовая сумма, которая обычно составляет около 50–100 тыс. рублей, а возможность дальнейшего пополнения счета у клиента отсутствует.

«Процентная ставка по сберегательному счету не меняется и не зависит от сроков хранения средств или количества средств на балансе. При закрытии счета банк всё равно выплатит проценты на текущий остаток без уменьшения ставки в отличие от вклада, срочное закрытие которого несет за собой санкции в виде лишения накопленных процентов», — сказал Баджурак.

Однако из-за того, что клиент банка может в любой момент снять все средства со сберегательного счета, финансовая организация не рассматривает его как долгосрочный финансовый инструмент, именно поэтому доходность накопительных счетов не такая высокая, как у вкладов, добавил эксперт.

«Пользователь может открыть неограниченное количество счетов, и каждый из них будет иметь уникальные реквизиты, не связанные с другими. Поэтому, если человек потерял пластиковую карту или ею завладели мошенники, он может оперативно открыть приложение и перевести все средства с карты на накопительный счет, а затем закрыть ее, сохранив свои деньги в безопасности», — обратил внимание исполнительный директор «Выберу.ру».

По его мнению, стоит открывать сберегательный счет, чтобы зарезервировать средства на будущие траты. Кроме того, накопительный счет способен сформировать привычку откладывать средства, подчеркнул эксперт. Так, можно настроить приложение таким образом, что счет будет автоматически пополняться на установленную сумму.

«Кроме того, наличие сберегательного вклада положительно сказывается на финансовой оценке клиента как заемщика. Это может пригодиться в будущем, когда человек запланирует взять кредит или приобрести жилье в ипотеку», — заключил Баджурак.

Ранее, 18 января, зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин спрогнозировал, что по итогам I квартала уровень ключевой ставки начнет снижаться, а вместе с ней и доходность по вкладам. По его мнению, самым оптимальным способом сохранения накоплений в настоящее время является разделение средств на две корзины: 60% — рублевый вклад на полгода и 40% — накопительный счет с начислением процента на остаток, с которого их можно в любой момент потратить.