Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Политика
ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России
Мир
СМИ назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции
Мир
Глава МИД Польши призвал не называть концлагерь в Освенциме польским
Мир
CNN узнал об увеличении наступательных операций ВС РФ в зоне СВО
Общество
На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ

Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета

Баджурак: накопительный счет может сформировать привычку откладывать деньги
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открытие накопительного счета способно сформировать привычку откладывать средства, отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Он рассказал «Известиям» о преимуществах и недостатках такого депозита.

«Накопительный счет — это еще один инструмент сбережения средств. От долгосрочного вклада его отличают несколько особенностей. На накопительный счет можно внести средства без срока размещения, а закрыть в любое время. Кроме того, банк не требует минимальную сумму для заключения договора, поэтому открыть счет можно даже с нулевым балансом, а позднее пополнять на любые комфортные суммы на протяжении всего периода хранения средств», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что для открытия долгосрочного вклада требуется стартовая сумма, которая обычно составляет около 50–100 тыс. рублей, а возможность дальнейшего пополнения счета у клиента отсутствует.

«Процентная ставка по сберегательному счету не меняется и не зависит от сроков хранения средств или количества средств на балансе. При закрытии счета банк всё равно выплатит проценты на текущий остаток без уменьшения ставки в отличие от вклада, срочное закрытие которого несет за собой санкции в виде лишения накопленных процентов», — сказал Баджурак.

Однако из-за того, что клиент банка может в любой момент снять все средства со сберегательного счета, финансовая организация не рассматривает его как долгосрочный финансовый инструмент, именно поэтому доходность накопительных счетов не такая высокая, как у вкладов, добавил эксперт.

«Пользователь может открыть неограниченное количество счетов, и каждый из них будет иметь уникальные реквизиты, не связанные с другими. Поэтому, если человек потерял пластиковую карту или ею завладели мошенники, он может оперативно открыть приложение и перевести все средства с карты на накопительный счет, а затем закрыть ее, сохранив свои деньги в безопасности», — обратил внимание исполнительный директор «Выберу.ру».

По его мнению, стоит открывать сберегательный счет, чтобы зарезервировать средства на будущие траты. Кроме того, накопительный счет способен сформировать привычку откладывать средства, подчеркнул эксперт. Так, можно настроить приложение таким образом, что счет будет автоматически пополняться на установленную сумму.

«Кроме того, наличие сберегательного вклада положительно сказывается на финансовой оценке клиента как заемщика. Это может пригодиться в будущем, когда человек запланирует взять кредит или приобрести жилье в ипотеку», — заключил Баджурак.

Ключевая фаза: россияне нарастили вклады на рекордные 5,2 трлн
С чем связана такая динамика в 2023 году и поможет ли это охладить инфляцию

Ранее, 18 января, зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин спрогнозировал, что по итогам I квартала уровень ключевой ставки начнет снижаться, а вместе с ней и доходность по вкладам. По его мнению, самым оптимальным способом сохранения накоплений в настоящее время является разделение средств на две корзины: 60% — рублевый вклад на полгода и 40% — накопительный счет с начислением процента на остаток, с которого их можно в любой момент потратить.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024