«Известия» показали обстановку предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 29 января в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин в ее преддверии показал обстановку в Парадном зале дворца.

Как следует из кадров, в зале всё готово для начала встречи. Уже начали работу журналисты, освещающие предстоящее событие.

Лидеры проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, напомнил он. По словам Балдина, страны на заседании совета представят «достаточно внушительные делегации министров».

«Вот российские и белорусские флаги, прямо рядом с ними находятся места, где будут сидеть президенты, рядом с ними достаточно большое количество документов», — отметил он.

Балдин уточнил, что большое количество документов, которые вынесут на обсуждение, подчеркивает значимость предстоящего заседания. Не случайно Путин и Лукашенко в год встречаются около десяти раз, подчеркнул журналист.

«Эта встреча особо важная и знаковая, потому что будет достаточно большая и представительная организация», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства политики обсудят итоги выполнения базового документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ожидается, что Путин и Лукашенко утвердят аналогичный документ на трехлетний период.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.