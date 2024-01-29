Даже современное американское оружие не помогло бы изменить ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку российские войска построили оборону, которую невозможно прорвать. Об этом 29 января написал американский политолог и колумнист Стивен Биддл в своей статье в американском журнале Foreign Affairs.

Так, по его мнению, самолеты F-16 не обеспечили бы прорыва в условиях украинской противовоздушной обороны (ПВО), поскольку они слишком уязвимы. Ракеты ATACMS позволили бы Киеву наносить удары по более глубоким целям, особенно в Крыму, отмечает американский колумнист, однако у любого оружия есть средства противодействия, а «русские уже доказали», что умеют противостоять GPS-наведению, которое используется ракетами для поражения целей.

Биддл подчеркнул, что ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS сейчас также гораздо менее эффективны, потому что российская армия уменьшила свою зависимость от крупных узлов снабжения в пределах досягаемости оружия.

Танки Abrams автор сравнил с немецкими танками Leopard 2, которые Украина использовала в летнем контрнаступлении. Он отметил, что, хотя они показали хорошие результаты, их трудно назвать «неуязвимым супероружием». Менее чем из 100 Leopard 2, находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были выведены из строя, а остальные нельзя использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием, отметил Биддл.

«Как и все танки, Leopard 2 и Abrams для выживания на поле боя зависят от тесной общевойсковой координации с пехотой, артиллерией и инженерными войсками, а для поддержания боеспособности им необходима развитая инфраструктура поддержки. Украина оказалась не в состоянии обеспечить это в 2023 году», — подчеркнул он.

Кроме того, автор отметил слабую подготовку украинских солдат и ошибки в стратегии. По его словам, пять недель обучения, которые прошли украинские формирования перед контрнаступлением, — недостаточное для освоения всех сложностей современного боя время. При этом украинский генштаб ослабил боевую мощь страны тем, что разделил силы на три фронта вместо сосредоточения на одном, в результате чего войска остались без возможности эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении средства.

Однако не менее решающим фактором провала украинского контрнаступления, по мнению автора, стала российская оборона, которая была глубокой, хорошо подготовленной, обладала обширными минными полями и была подкреплена мобильными резервами и гарнизонами. Прорвать такие укрепления исторически было очень сложно «даже хорошо подготовленным атакующим, сосредоточившим основные усилия», подытожил Биддл.

Ранее, 22 января, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. При этом он обратил внимание, что промышленность ЕС не готова к тому, с чем она столкнулась, так как была рассчитана на мирное время.

До этого, 16 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. Он отметил, что, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.

11 января член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. Он указал на то, что политики западных стран давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают финансировать и снабжать его оружием.

9 января американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.