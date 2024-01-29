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Боррель заявил о неподготовленности оборонной промышленности ЕС к помощи Украине

Боррель: ЕС оказался не подготовлен к оказанию военной помощи Украине
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Страны Европейского союза (ЕС) слишком часто затягивали с поставками Украине необходимой военной помощи, так как европейская оборонная промышленность оказалась не подготовлена к подобным вызовам, и это стоило жизни украинцам. С таким заявлением 29 января выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для немецкого издания Die Welt.

«Наша промышленность недостаточно подготовлена ​​к стоящим перед нами вызовам. Большая часть обширной военной поддержки Украины со стороны ЕС осуществлялась за счет имеющихся запасов», — отметил Боррель.

Дипломат выразил мнение, что ЕС должен пересмотреть стратегию помощи Киеву и перейти от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало», отмечает «Газета.Ru». Кроме того, он призвал предоставить Украине ракеты высокой дальности и другие современные системы вооружения, а также заявил о необходимости укрепить возможности украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы часто слишком долго не решались предоставить Украине необходимое вооружение и часто действовали только тогда, когда Россия угрожала одержать верх. Это колебание стоило жизней», — заявил Боррель.

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До этого, 22 января, главы МИД стран ЕС согласились, что объединение не должно снижать уровень поддержки Украины. Как сообщил Боррель по итогам заседания Совета по международным вопросам, на повестке стояли вопросы эскалации на Ближнем Востоке, а также конфликт на Украине. Однако последняя тема стала приоритетной. Он уточнил, что среди прочего речь идет о финансовой поддержке, предоставлении военной техники и обучении украинских военнослужащих.

Ранее, 19 января, Bloomberg также сообщило, что страны — члены ЕС находятся на стадии обсуждения создания нового фонда, средства из которого пошли бы на военную поддержку киевского режима. По данным источников агентства, документ с возможным планом действий будет представлен в ближайшее время.

При этом политтехнолог и публицист Наталия Елисеева 24 января сообщила «Известиям», что в ЕС касаемо помощи Киеву уже давно назрел раскол, однако сейчас его всеми силами пытаются купировать, применяя различные инструменты. Она напомнила о заявлении министра финансов ФРГ Кристиана Линднера о том, что Берлин уже не может оказывать помощь Киеву без участия союзных стран, отметив, что, например, Германия находится на грани в вопросе предоставления помощи Украине. До этого, 17 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от ЕС увеличить помощь Украине

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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