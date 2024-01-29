RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино

В программу II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции. Фестиваль пройдёт с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве (ул. Покровка, д. 47).

Посещение всех мероприятий бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Фестиваль откроется в День защитника Отечества большой премьерой автора-документалиста RT Клима Поплавского. Картина «Военкоры-3: он молится на языке Бога». Третья часть «Военкоров» посвящена работе корреспондента RT на арабском Саргона Хадая, чьи репортажи регулярно выходят из самого пекла сражений.

«Наш герой позволил пробыть с ним полторы недели и показал, как выглядит его повседневный труд. В Кременной, в лесу, который враг поджёг фосфором и сбросил там кассетные боеприпасы. В горящем Бахмуте, где нашим ребятам нужна была вертолётная поддержка. В Сватове, где наши десантники отбивали наступление врага», — рассказывает автор и режиссёр фильма Клим Поплавский.

«Фильмы фестиваля — это летопись того, что происходило последние два года, это истории с передовой, снятые бесстрашными военкорами о наших героях, бойцах, рискующих самым ценным — собственными жизнями», — делится генеральный продюсер «RT.Док: Время героев», руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

В рамках фестиваля состоится премьера автора-документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера». Это эксклюзив RT, в котором бывший американский офицер Скотт Беннетт отправился в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее на фронте. Бывший натовский офицер жил в казармах и подвалах в Соледаре, побывал на позициях, пообщался с командирами добровольческих подразделений, прошёл ускоренные курсы по управлению БПЛА.

«Скотту показали собранное в Донбассе натовское вооружение, которым бьют по мирному населению, и, будучи в госпитале, где лечат наших раненых бойцов, он попросил у них прощения за оружие, которое Америка поставляет на Украину», — рассказывает военкор RT Ольга Кирий.

Семён Пегов представит новую работу «Горловский спецназ ЖКХ» — об обычных мужчинах и женщинах, которые восстанавливают город после ежедневных обстрелов. Работу современной артиллерии покажут документалисты RT — автор Ольга Кирий и режиссер Михаил Буров — в премьерной картине «Боги войны». Ещё одна премьера — фильм автора Андрея Гимбатова, режиссёра и оператора Михаила Харитонина «Отряд Бессмертный Сталинград» — о добровольческом отряде из Волгограда.

Также среди картин документальные фильмы «Театр на линии фронта» (ВГТРК), «Донбасс. Дети на продажу» и «Всегда на страже» (Первый канал), «24/02» (телеканал «СПАС»), «Неравнодушные» (телеканал «360»), «Спецпроект: в городе «миллиона роз» («Москва 24»), «Ты нужен» (ИД «Комсомольская правда»).

Помимо зрительской программы, на фестивале состоятся мероприятия деловой программы: встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. Генеральный директор телеканала «СПАС» Борис Корчевников примет участие в круглом столе на тему религии на войне, пранкеры Вован и Лексус расскажут об искусстве информационных войн. «Культурный фронт» объединит деятелей культуры. А также состоятся обсуждения на темы «Как помочь фронту» и «ПТСР: Как справиться».

Музыкальным гостем церемонии открытия станет Юлия Чичерина, которая даёт концерты в Донбассе с 2014 года, поддерживая мирных жителей и бойцов. А на закрытии выступит певец Алексей Поддубный (Джанго).