В России произошло 324 ДТП за прошедшие выходные

За прошедшие выходные дни на российских дорогах произошло 324 ДТП, в которых 51 человек погиб, 424 получили ранения. Об этом 29 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 45 ДТП, ранения получили 52 ребенка, один погиб.

ДТП с погибшим ребенком произошло 27 января в Псковской области. Водитель легковушки в разрешенном для обгона месте выехал на встречку и столкнулся с автобусом. В результате аварии погибли водитель легковой машины, его пассажир и годовалый мальчик, которого перевозили без детского удерживающего устройства и не пристегнули. Двухлетний пассажир легковушки, которого также перевозили с нарушениями, и трое пассажиров автобуса получили травмы. По предварительным данным, виновник ДТП уснул за рулем.

Еще одна авария с участием автобуса произошла в ночь на 28 января в Краснодарском крае. Водитель межрегионального автобуса с 16 пассажирами ехал по маршруту Москва — Нальчик, уснул за рулем, в запрещенном месте выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП оба водителя, два пассажира автобуса и один пассажир грузовика погибли, еще восемь пассажиров автобуса получили ранения. А в Липецкой области пьяный водитель легковушки не справился с управлением и врезался в остановочный павильон. В результате аварии один пешеход погиб, второго госпитализировали с травмами, третий направлен на амбулаторное лечение.

В связи с сильным снегом, метелями и порывистым ветром в регионах страны продолжаются временные перекрытия дорожного движения. Так, в Мурманской области прекращено движение на автодорогах регионального значения Р-21 «Кола» с 32-го км до поселка Туманный и подъезда к селу Териберка и дороге Заполярный — Сальмиярви с 0-го по 23-й км.

«Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Помните, что нетрезвое вождение приводит к непоправимым последствиям. Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

26 января в МВД РФ сообщили, что разработали поправки в КоАП, предложив лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей.