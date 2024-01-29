Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Политика
ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России
Мир
СМИ назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции
Мир
Глава МИД Польши призвал не называть концлагерь в Освенциме польским
Мир
CNN узнал об увеличении наступательных операций ВС РФ в зоне СВО
Общество
На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Сюжет:

МИД Бельгии допустил возможность ЕС изучить альтернативу финансирования Киева

МИД Бельгии: ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева после 1 февраля
0
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза (ЕС) могут заняться рассмотрением альтернативы плану долгосрочного финансирования Украины после саммита, который пройдет 1 февраля. Об этом 29 января сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

«Мы рассмотрим альтернативу, но это будет после саммита 1 февраля, сейчас цель — достичь соглашения», — сказала она, комментируя информацию в СМИ о том, что ЕС якобы хочет саботировать экономику Венгрии в случае, если та заблокирует €50 млрд для Киева 1 февраля.

По словам Лябиб, самое главное в нынешней обстановке — достичь соглашения между 27 членами ЕС. При этом она не стала комментировать заявление о «саботаже экономики Венгрии».

Пошли от принципов: Венгрию хотят лишить права голоса
Какие механизмы это закладывает и прекратит ли Будапешт делать взносы в бюджет Евросоюза

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила со ссылкой на документ ЕС, что объединение может саботировать экономику Венгрии, если она продолжит препятствовать выделению помощи Украине. Предполагается, что рычагами давления могут выступить курс венгерского форинта и уровень инвестиционной привлекательности страны.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока в свою очередь заявил, что страна не поддастся на шантаж Евросоюза по вопросу выделения пакета помощи Киеву. По словам политика, Будапешт не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам Евросоюза и не позволит делать это другим.

25 января СМИ узнали о планах Венгрии отказаться от возражений против фонда помощи Украине. При этом Bloomberg связывает отказ от возражений Венгрии с тем, что на премьер-министра страны Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024