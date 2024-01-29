МИД Бельгии допустил возможность ЕС изучить альтернативу финансирования Киева

Страны Евросоюза (ЕС) могут заняться рассмотрением альтернативы плану долгосрочного финансирования Украины после саммита, который пройдет 1 февраля. Об этом 29 января сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

«Мы рассмотрим альтернативу, но это будет после саммита 1 февраля, сейчас цель — достичь соглашения», — сказала она, комментируя информацию в СМИ о том, что ЕС якобы хочет саботировать экономику Венгрии в случае, если та заблокирует €50 млрд для Киева 1 февраля.

По словам Лябиб, самое главное в нынешней обстановке — достичь соглашения между 27 членами ЕС. При этом она не стала комментировать заявление о «саботаже экономики Венгрии».

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила со ссылкой на документ ЕС, что объединение может саботировать экономику Венгрии, если она продолжит препятствовать выделению помощи Украине. Предполагается, что рычагами давления могут выступить курс венгерского форинта и уровень инвестиционной привлекательности страны.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока в свою очередь заявил, что страна не поддастся на шантаж Евросоюза по вопросу выделения пакета помощи Киеву. По словам политика, Будапешт не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам Евросоюза и не позволит делать это другим.

25 января СМИ узнали о планах Венгрии отказаться от возражений против фонда помощи Украине. При этом Bloomberg связывает отказ от возражений Венгрии с тем, что на премьер-министра страны Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.