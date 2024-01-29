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В Госдуме указали на разрушенную государственность Украины

Новиков: Зеленский, боясь раскола внутри Запада, подтверждает несамостоятельность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Опасения президента Украины Владимира Зеленского насчет раскола между Европой и США говорят о том, что он не является самостоятельной фигурой, что подтверждает разрушенную украинскую государственность. Об этом «Известиям» 29 января заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Накануне Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD выразил опасения, что между США и Европой может произойти раскол при условии затягивания американским конгрессом согласования новых пакетов помощи Украине. По его мнению, это станет сигналом европейским союзникам США по НАТО о том, что Вашингтон не придет на помощь в случае внешней агрессии.

«Украина фактически является территорией с утраченной государственностью, поскольку не только ее внешнеполитические, военные решения и вообще все решения, включая политику формирования бюджета, напрямую определяются из Вашингтона и отчасти из Брюсселя. Все апелляции к Западу и намеки на то, что ему не нужно раскалываться, а выступать с общей позицией по теме Украины — это еще одно свидетельство того, что Зеленский не является самостоятельной фигурой, несубъектен и свое политическое будущее связывает исключительно с поддержкой Запада», — считает Новиков.

Кроме того, по словам депутата, Зеленский всеми способами пытается шантажировать западных партнеров подобным рассогласованием действий.

«Всё это идет вслед за предыдущими заявлениями, в которых он всё время пытается убедить Запад в том, что если Россия будет иметь успех на Украине, то следующим шагом Москвы будет якобы вторжение на территорию Европы в отношении одной из натовских стран, что не просто опровергалось, а откровенно неоднократно высмеивалась со стороны российского руководства и Министерства иностранных дел», — резюмировал он.

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Ранее в понедельник обозреватель газеты The Washington Post Ишан Тарур сообщил, что властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне сокращения помощи Запада и усталости от конфликта. По его мнению, шансы Киева на успех в конфликте с Москвой «фактически исчезли», когда западные партнеры упустили нужный момент и не поставили украинской стороне необходимую помощь.

До этого, 25 января, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина должна начать платить сама за себя. Он указал, что Вашингтон не может постоянно оплачивать расходы киевских властей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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