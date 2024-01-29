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Зеленский с семьей заработали $98 тыс. согласно декларации о доходах за 2022 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи, согласно данным декларации о доходах в 2022 году, заработали 3,7 млн гривен (более $98 тыс.). Об этом сообщили 28 января в офисе главы государства.

«Владимир Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. <…> Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 млн гривен», — отмечено на сайте офиса президента.

Также указано, что в 2021 году доходы Зеленского и его семьи составили почти 11 млн гривен (более $290 тыс.). Отмечается, что половина этой суммы — это президентская зарплата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду. По сравнению с 2020 годом доходы Зеленского сократились почти на 12 млн гривен (около $320 тыс.). При этом изменений в отношении наличия активов, недвижимого имущества или транспортных средств в семье Зеленского не произошло, добавили в его офисе.

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Ранее, 18 января, депутат Верховной рады Украины Гео Лерос отметил, что Зеленский без угрызений совести на протяжении длительного времени занимается разворовыванием государственного бюджета. Лерос указал, что Зеленский сам не платил налоги и «тянул миллионы из бюджета нашей страны». Кроме того, принадлежавшие главе государства 11 компаний «систематически занимались оптимизацией налогов».

До этого, в апреле 2022 года, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития (ИИР) Дмитрий Родионов рассказал «Известиям», что президент Украины может иметь недвижимость на территории РФ, с которой он получает доходы. Кроме того, публицист напомнил об историях с кинофирмами, которые получают доходы от дистрибуции контента украинской компании-студии «Квартал 95», которая занимается производством телешоу. По словам эксперта, формально Зеленский ничем не владеет, так как его бизнес принадлежит друзьям и близким лицам, но по факту это «перекладывание из одного кармана в другой», считает эксперт.

В ноябре 2019 года Владимир Зеленский, согласно Национальному агентству по противодействию коррупции (НАПК), задекларировал $36,5 тыс. (902,4 тыс. гривен) от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг. Однако тогда в декларации не было указано, что именно он сдавал в аренду.

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