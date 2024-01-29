Зеленский с семьей заработали $98 тыс. согласно декларации о доходах за 2022 год

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи, согласно данным декларации о доходах в 2022 году, заработали 3,7 млн гривен (более $98 тыс.). Об этом сообщили 28 января в офисе главы государства.

«Владимир Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. <…> Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 млн гривен», — отмечено на сайте офиса президента.

Также указано, что в 2021 году доходы Зеленского и его семьи составили почти 11 млн гривен (более $290 тыс.). Отмечается, что половина этой суммы — это президентская зарплата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду. По сравнению с 2020 годом доходы Зеленского сократились почти на 12 млн гривен (около $320 тыс.). При этом изменений в отношении наличия активов, недвижимого имущества или транспортных средств в семье Зеленского не произошло, добавили в его офисе.

Ранее, 18 января, депутат Верховной рады Украины Гео Лерос отметил, что Зеленский без угрызений совести на протяжении длительного времени занимается разворовыванием государственного бюджета. Лерос указал, что Зеленский сам не платил налоги и «тянул миллионы из бюджета нашей страны». Кроме того, принадлежавшие главе государства 11 компаний «систематически занимались оптимизацией налогов».

До этого, в апреле 2022 года, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития (ИИР) Дмитрий Родионов рассказал «Известиям», что президент Украины может иметь недвижимость на территории РФ, с которой он получает доходы. Кроме того, публицист напомнил об историях с кинофирмами, которые получают доходы от дистрибуции контента украинской компании-студии «Квартал 95», которая занимается производством телешоу. По словам эксперта, формально Зеленский ничем не владеет, так как его бизнес принадлежит друзьям и близким лицам, но по факту это «перекладывание из одного кармана в другой», считает эксперт.

В ноябре 2019 года Владимир Зеленский, согласно Национальному агентству по противодействию коррупции (НАПК), задекларировал $36,5 тыс. (902,4 тыс. гривен) от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг. Однако тогда в декларации не было указано, что именно он сдавал в аренду.