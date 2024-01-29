В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадала женщина. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая: у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены два частных дома, где выбило стекла, посечены фасады и заборы и повреждена линия газоснабжения. По словам Гладкова, аварийные бригады в данный момент уже завершили устранение последствий. При этом на месте продолжают работать оперативные службы.

Накануне Гладков сообщал об атаке украинского дрона-камикадзе на экскаватор на окраине села Колотиловка Краснояружского района, в результате чего пострадал один рабочий. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала у мужчины открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Белгородской области украинского беспилотника средствами противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.