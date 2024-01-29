SpaceX запустила 23 спутника Starlink на орбиту

Компания по произодству космической техники SpaceX сообщила о выводе на орбиту 23 мини-спутников. Оборудование будет работать в составе сети интернет-покрытия глобальной системы Starlink, передает телеканал «Известия». Благодаря таким устройствам высокоскоростной интернет становится доступным даже в отдаленных регионах. Сегодня планируется запуск еще одной ракеты Falcon 9 с группой интернет-спутников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.