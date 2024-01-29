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Пилоты упавшего Falcon не имели права выполнять полеты

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Пилотов упавшего в Афганистане Falcon Дмитрия Белякова и Аркадия Грачёва лишили права выполнять полеты, об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе. Свидетельства аннулировали из-за недостоверных сведений, сообщает телеканал «Известия». Летчики подделали прохождение подготовки на Falcon 10 в США. Росавиация не одобрила программу обучения в американском центре. В США не имели права готовить пилотов из России на Falcon 10. Согласно выписке из реестра авиаперсонала, до бизнес-джета пилоты летали на двухмоторном самолете Tecnam. Общий налет у пилотов Аркадия Грачёва — 870 часов, у Дмитрия Белякова — почти 2,4 тыс. часов. Кроме того, стало известно, что упавший Falcon 10 не проходил обязательное ТО. Директива летной годности была просрочена более чем на 20 месяцев. Falcon 10 никто не мог легально обслуживать в России с ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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