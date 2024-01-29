Times: НАТО может согласовать систему военного Шенгена до саммита в июле

Страны НАТО могут до июля согласовать создание системы «военного Шенгена», которая даст военным формированиям блока свободно перемещаться в границах стран — членов альянса. Об этом 28 января сообщила британская газета The Times.

«Многие годы лидеры альянса стремятся создать военный эквивалент Шенгенской зоны, который позволил бы по большей части беспрепятственно перемещаться в границах стран-участниц. Насколько можно понять, сейчас ведутся переговоры по созданию серии «военных коридоров» в Европе, результаты могут быть объявлены до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле», — говорится в материале.

По словам командующего военным логистическим центром НАТО на юго-западе Германии генерал-лейтенанта Александра Зольфранка, обсуждения связаны с серьезной «бюрократической волокитой», которая затрудняет передвижение людей и техники между странами блока.

О необходимости создания «военного Шенгена» Зольфранк заявил в ноябре 2023 года. Тогда он указал на то, что силам НАТО при пересечении границ необходимо соблюдать национальные правила — начиная от отправки предварительных уведомлений и заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой заболеваний. По его словам, подобная мера позволит альянсу подготовить будущий театр военных действий до начала потенциального конфликта.

Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его реализация приведет к нагнетанию напряженности в Европе, которое имеет свои последствия. Песков обратил внимание на то, что это НАТО движется в сторону инфраструктуры России, а не наоборот. Это не может не вызывать обеспокоенность, добавил пресс-секретарь.

Аналогичное предложение осенью 2017 года озвучил командующий сухопутными войсками вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Тогда он заявил о необходимости ввести особые правила для более быстрой транспортировки сил и вооружений НАТО по европейской территории в целях сдерживания России.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» отметил, что таким образом Североатлантический альянс стремится без всяких препятствий перемещать оружие и свои войска внутри Евросоюза без каких-либо переговоров.