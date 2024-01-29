Проведение масштабной мобилизации на Украине нужно президенту страны Владимиру Зеленскому, чтобы восполнить колоссальные потери, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. На это указал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в понедельник, 29 января.

«Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. <..> Их надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

По его мнению, то, что власти страны «затеяли мобилизацию в таких больших объемах, свидетельствует в первую очередь о больших объемах потерь, которые несет армия киевского режима.

Кроме того, Азаров добавил, что украинскому руководству необходимо провести ротацию измотанных на фронтах военнослужащих, дополняет «Газета.Ru».

«Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать и т.д.», — указал экс-премьер.

23 января журнал Newsweek Polska написал со ссылкой на украинского офицера, что ситуация с мобилизацией в ВСУ становится всё более сложной задачей для Киева, и на фронт начали отправлять алкоголиков и людей с проблемами со здоровьем. По его словам, средний возраст солдата ВСУ сейчас равен 43 годам, что превышает тот же показатель в марте 2022 года на 10 лет. Помимо возраста существуют и другие проблемы. Как рассказал офицер, новобранцы не умеют держать в руках оружие, а звук выстрела вызывает в них панику.

Ранее в том же месяце газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

Также в январе политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал «Известиям» о социальных проблемах мобилизации на Украине. По его словам, с одной стороны, перед властями страны стоит необходимость проведения мобилизации, с другой — Киев может столкнуться с угрозой массового общественного недовольства, которое уже проявляется в том, что в день Украину с помощью различных ухищрений покидает около 6 тыс. граждан.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.