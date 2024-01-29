Азаров связал проведение масштабной мобилизации на Украине с потерями ВСУ
Проведение масштабной мобилизации на Украине нужно президенту страны Владимиру Зеленскому, чтобы восполнить колоссальные потери, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. На это указал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в понедельник, 29 января.
«Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. <..> Их надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации», — написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его мнению, то, что власти страны «затеяли мобилизацию в таких больших объемах, свидетельствует в первую очередь о больших объемах потерь, которые несет армия киевского режима.
Кроме того, Азаров добавил, что украинскому руководству необходимо провести ротацию измотанных на фронтах военнослужащих, дополняет «Газета.Ru».
«Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать и т.д.», — указал экс-премьер.
23 января журнал Newsweek Polska написал со ссылкой на украинского офицера, что ситуация с мобилизацией в ВСУ становится всё более сложной задачей для Киева, и на фронт начали отправлять алкоголиков и людей с проблемами со здоровьем. По его словам, средний возраст солдата ВСУ сейчас равен 43 годам, что превышает тот же показатель в марте 2022 года на 10 лет. Помимо возраста существуют и другие проблемы. Как рассказал офицер, новобранцы не умеют держать в руках оружие, а звук выстрела вызывает в них панику.
Ранее в том же месяце газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.
Также в январе политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал «Известиям» о социальных проблемах мобилизации на Украине. По его словам, с одной стороны, перед властями страны стоит необходимость проведения мобилизации, с другой — Киев может столкнуться с угрозой массового общественного недовольства, которое уже проявляется в том, что в день Украину с помощью различных ухищрений покидает около 6 тыс. граждан.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.