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Президент Аргентины пообещал выполнить обещанные экономические реформы

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Фото: Global Look Press/ Luciano GonzÃ¡lez Torres
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Президент Аргентины Хавьер Милей не отступит от своего предвыборного общения провести экономические реформы и «встряхнуть экономику», несмотря на ущерб, который предложенные им изменения могут принести в краткосрочной перспективе. Об этом политик заявил в интервью газете Wall Street Journal, опубликованном 28 января.

По словам Милея, избиратели ждут выполнения его предвыборной программы.

«Нет никакого плана Б. Здесь нет места для чувств или эмоций. Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 млн человек ждут ответов», — сказал он.

По мнению политика, конгресс одобрит направленный им в парламент пакет реформ, а законодатели, выступающие против его программы, «заплатят» за это на промежуточных выборах в 2025 году.

«Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса», — сказал он, не назвав имен.

Милей также подчеркнул, что приносит революцию свободного рынка в давно проблемную экономику страны, сокращая тысячи государственных рабочих мест и ужесточая правила во всем, от бракоразводного процесса до цен на молоко.

Издание уточняет, что конгрессмены уже сорвали некоторые из его реформ. Сейчас уровень инфляции в Аргентине является самым высоким в мире, превосходя даже показатели Венесуэлы. По итогам прошлого года инфляция в стране достигла 211,4%, но президент Аргентины заверил, что решит данный вопрос в течение двух лет.

Ранее, 24 января, в Аргентине начались митинги против реформ Милея, демонстрации организованы Всеобщей конференцией труда (ВКТ). В ходе марша депутат Эрнан Ломбарди резко высказался в сторону демонстрантов, заявив, что члены профсоюза не предложили «ни единой идеи», как можно было бы поспособствовать экономическому развитию страны.

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В ответ входящий в профсоюз политик Хулио Пиумато ответил, что реформы президента Аргентины нарушают нормы конституционного права, а потому не должны становиться нормой.

Ранее, 22 января, стало известно, что Милей планирует отменить или изменить более 300 законов Аргентины с целью дерегулирования экономики и ее глубокого реформирования. Это вызвало недовольство среди профсоюзных движений, некоторые из которых призвали к организации массовых забастовок.

10 декабря Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации.

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