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В ВТБ сообщили о снижении мошеннических атак впервые за четыре года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2023-м впервые за четыре года активность мошеннических атак на розничных клиентов банка снизилась, сообщили «Известиям» в ВТБ 29 января. По информации кредитной организации, число таких случаев за 12 месяцев составило 6,5 млн — на 16% меньше, чем в 2022-м.

По данным банка, в прошлом году злоумышленники пытались похитить средства клиентов 6,5 млн раз. Наиболее активными по мошенническим звонкам, на которые пришлось 90% всех действий аферистов, были февраль, март и апрель. Сократить мошеннический трафик помогло IT-решение, позволившее полностью автоматизировать сбор и передачу данных о попытках мошеннических звонков в Минцифры РФ и операторам связи, добавили в ВТБ.

Там отметили, что основными методиками борьбы с мошенническими звонками являются отслеживание номеров и траффика злоумышленников и блокировка телефонных номеров у операторов связи.

«Очевидное снижение трафика мошенников мы наблюдаем к концу года, количество зафиксированных атак в декабре по отношению к январю упало более чем в три раза, в том числе благодаря автоматизации фиксации и отслеживания мошеннических звонков, последующей блокировке и идентификации злоумышленников. Мы получили впечатляющие результаты: впервые за четыре года тренд на рост мошеннических атак сломлен. Мы видим последовательное снижение их активности», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгений Хасин, уточнил, что в 2023 году объем поступающих в Минцифры сведений о мошеннических звонках в целом снизился.

«В сравнении месяц к месяцу с предыдущим годом уменьшение количества звонков не наблюдалось только в марте. А, например, за декабрь зафиксировано снижение на 16,89%. Этого удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию IT-организаций, операторов связи и банков, а также оперативному принятию мер контрольно-надзорными и правоохранительными органами», — подчеркнул он.

В финансовой организации обратили внимание на то, что за последний год аферисты все активнее стали использовать схему с инвестициями, когда россиян вовлекают в сомнительные бизнес-схемы, связанные с покупкой криптовалюты, и обещают большую доходность после вложения денег. Для этого мошенники создают специальные фейковые сайты или приложения якобы для контроля роста инвестиций, а также придумывают фейковые графики, показывающие прибыль. Чтобы убедить потенциальную жертву в «безопасности» инвестиций, ей могут предложить снять некоторую сумму денег со счета. В банке предупредили россиян, что, прежде чем решить инвестировать, в первую очередь следует проверить наличие у компании необходимых документов и лицензий.

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Ранее, 26 января, сообщалось, что в 2023 году более 40% опрошенных россиян столкнулись с мошенническими звонками из «службы безопасности банка» или «прокуратуры». Как отмечается в результатах исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», звонки от «службы безопасности банка» в течение прошлого года поступили 27% респондентам, из «прокуратуры» позвонили 14% опрошенным.

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