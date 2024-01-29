Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Наука и техника
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Мир
СМИ назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции
Мир
Глава МИД Польши призвал не называть концлагерь в Освенциме польским
Мир
CNN узнал об увеличении наступательных операций ВС РФ в зоне СВО
Общество
На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Сюжет:

Нарышкин заявил о беспокойстве США из-за сбоя кампании по изоляции РФ в спорте

Нарышкин: США обеспокоены, что кампания по изоляции России в спорте дает сбои
0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США обеспокоены тем, что запущенная ими кампания «по изоляции России в спорте высших достижений» дает «сбои». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в понедельник, 29 января.

«Как заявил директор СВР России С.Е. Нарышкин, по поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои», — передает пресс-бюро ведомства.

При этом директор СВР отметил, что Соединенные Штаты активизирует усилия для того, чтобы сорвать предстоящие российские спортивные мероприятия. По словам Нарышкина, в этой связи сейчас надежды возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и его президента Витольда Баньку.

«Спорт и искусство стали полем боя — раньше они были способом разговора»
Режиссер ​​​​​​​Алексей Герман — о важности слова «Родина», правилах кинофестивалей и борьбе с отменой русской культуры

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что всё, что делают международные чиновники в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи «О спорт, ты — мир!» бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Пьера де Кубертена. Он призвал к тому, что эта сфера призвана объединять людей и должна быть вне политики.

В октябре прошлого года президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил «Известиям», что коммерциализация спорта является причиной антироссийских санкций. По его мнению, ограничения для российских спортсменов и команд стало следствием давления, которое испытывает МОК.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ в феврале 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024