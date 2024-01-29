Нарышкин заявил о беспокойстве США из-за сбоя кампании по изоляции РФ в спорте

США обеспокоены тем, что запущенная ими кампания «по изоляции России в спорте высших достижений» дает «сбои». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в понедельник, 29 января.

«Как заявил директор СВР России С.Е. Нарышкин, по поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои», — передает пресс-бюро ведомства.

При этом директор СВР отметил, что Соединенные Штаты активизирует усилия для того, чтобы сорвать предстоящие российские спортивные мероприятия. По словам Нарышкина, в этой связи сейчас надежды возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и его президента Витольда Баньку.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что всё, что делают международные чиновники в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи «О спорт, ты — мир!» бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Пьера де Кубертена. Он призвал к тому, что эта сфера призвана объединять людей и должна быть вне политики.

В октябре прошлого года президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил «Известиям», что коммерциализация спорта является причиной антироссийских санкций. По его мнению, ограничения для российских спортсменов и команд стало следствием давления, которое испытывает МОК.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ в феврале 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.