В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем

В Иране казнили четырех человек, обвиненных в работе на разведку Израиля («Моссад») с целью планирования нападения на военный объект. Об этом сообщило иранское судебное информационное агентство Mizan в понедельник, 29 января.

«Сегодня утром был приведен в исполнение смертный приговор четырем членам оперативной группы [израильской] шпионской организации, арестованным в прошлом году после теракта в Исфахане», — указало агентство.

Как сказано в материале, «оперативная группа, связанная со службой «Моссада», в августе прошлого года незаконно проникла в страну из иракского Курдистана и намеревалась провести теракт на заводе по производству оборудования при министерстве обороны в Исфахане, но все ее участники были арестованы.

Дело четырех основных членов этой группы было передано на расследование в иранский суд, и, вскоре им был вынесен смертный приговор по обвинению в сотрудничестве разведки в пользу израильских сил.

Ранее, в июле 2023 года, иранские власти казнили двух мужчин, обвиненных в нападении на мечеть Шах-Черах в городе Ширазе провинции Фарс, в результате которого 15 человек были убиты и 45 ранены. Трое других фигурантов дела были приговорены к пяти, 15 и 25 годам лишения свободы по обвинению в принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).