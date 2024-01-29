Министр по делам ЕС Бока: Венгрия не поддастся на шантаж ЕС по Украине

Будапешт не поддастся на «шантаж» Евросоюза (ЕС), который оказывает политическое давление для одобрения выделения пакета помощи Киеву. Об этом 29 января заявил министр Венгрии по делам альянса Янош Бока.

«Венгрия не поддастся шантажу!» — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Так Бока прокомментировал материал Financial Times о том, что ЕС планирует оказать давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины. При этом министр отметил, что Брюссель уже давно это делает, используя доступ к фондам альянса.

Политик сообщил, что государство намерено продолжать конструктивно участвовать в переговорах, не поддаваясь на попытки оказать политическое давление. По словам Боки, Венгрия «не увязывает» помощь Киеву с доступом к фондам ЕС и не собирается позволять делать это другим.

Ранее, 25 января, сообщалось о планах Будапешта отказаться от возражений против фонда помощи Киеву. При этом Bloomberg связало отказ от возражений страны с тем, что на ее премьер-министра Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

До этого, 22 января, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует принять пакет помощи Украине 1 февраля на саммите в Брюсселе. Если Венгрия снова заблокирует инициативу, то страны альянса лишат ее права голоса и примут решение без нее, написало агентство. Подготовка данного сценария ведется давно, но европейские чиновники видят в этом риск расширения напряженности между лидерами объединения, было сказано в статье.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. Он отметил, что тех €50 млрд, которые альянс собирается передать Киеву, просто нет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.