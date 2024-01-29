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США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании

CENTCOM: восемь пострадавших при обстреле базы США в Иордании эвакуированы
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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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В США эвакуировали восемь военных, которые пострадали после удара беспилотника по американской базе в Иордании. Об этом 28 января сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

Всего число пострадавших при атаке составило 34 человека, отмечает «Газета.Ru».

«Восьми военнослужащим, получившим ранения, потребовалась эвакуация из Иордании для оказания более квалифицированной медицинской помощи, <...> их состояние стабильное. Остальные проходят полное обследование на предмет последующего ухода», — отмечено в заявлении CENTCOM.

При этом в Пентагоне не исключили, что количество получивших травмы может увеличиться, поскольку военные продолжают обращаться за медицинской помощью.

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Ранее в этот день сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу США на севере Иордании, которая произошла 28 января, погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. CNN отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями» отметил, что гибель американских солдат на военной базе в Иордании на руках американского президента Джо Байдена, и Соединенным Штатам необходимо уйти с Ближнего Востока.

Сам президент США в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он указал, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин 28 января заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании. Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин в своем официальном обращении заявил, что США не потерпят нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке и предпримут все необходимые действия для защиты.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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