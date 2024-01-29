В Екатеринбурге образовалась пробка из-за аварии с двумя грузовиками

Крупная пробка образовалась на дорогах района Уралмаш в Екатеринбурге из-за столкновения двух грузовиков на улице Машиностроителей. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает портал E1.RU.

По его информации, одна из фур перекрыла трамвайные пути и движение автомобилей. Очевидцы отмечают, что в результате ДТП ее кабина практически уничтожена, а вокруг находится множество поврежденных деталей и пластика.

Накануне, 28 января, корреспондент «Известий» Александр Шпак сообщал о пожаре на месте ДТП с грузовым автомобилем на северо-западе Москвы. Возгорание произошло, когда грузовик врезался в остановившийся на светофоре автомобиль. В результате одно транспортное средство полностью выгорело, второе обгорело частично, третий автомобиль отбросило на несколько метров вперед. Позже пожар был ликвидирован.