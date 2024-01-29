Российских старшеклассников пригласили в ИТ-буткемп

Первый в РФ вуз на основе STEM-модели «Центральный университет», основанный при поддержке ведущих компаний страны, открыл для старшеклассников ИТ-буткемп.

Это принципиально новый формат взаимодействия с абитуриентами, заменяющий привычный день открытых дверей. ИТ-каникулы предлагают интерактивную проектную работу в команде в плотном общении с топовыми экспертами индустрии. В течение пяти дней, с 24 по 28 января, школьники разрабатывали концепции и идеи приложений, сайтов, программ, баз данных.

«Идея пятидневного интенсива появилась из того, что мы стали думать о том, как ребят учить не только hard skills — программированию, математике — но как их еще научить работе в команде, как их научить создавать новые продукты, придумывать новые идеи нестандартные новых продуктов. То есть идея была в этом — создать среду, в которой ребята смогут реализовать свой творческий потенциал в разных направлениях», — рассказал ректор «Центрального университета» Евгений Ивашкевич.

Абитуриенты были помещены в среду, позволяющую им получить максимальный набор знаний. Их разбили на команды и поставили перед ними конкретные задачи. В сжатые сроки школьники

разработали проекты и защитили их. Также прошли деловые игры и квесты по выявлению личностных качеств.

«Здесь, я надеюсь, будущие российские предприниматели. Отвечая на вопрос: «Кем вы хотите стать?» — больше половины подняли руки, выбрав предпринимательство. Я надеюсь, что они сделают много классных российских продуктов», — резюмировал управляющий директор по международному развитию ВЭБ.РФ, директор по спецпроектам АСИ, доцент экономического факультета МГУ Михаил Хомич.