На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС

В Сахалинской области отменили режим ЧС, который был введен 24 января из-за снежного циклона. Соответствующий указ главы региона Валерия Лимаренко в понедельник, 29 января, опубликован на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства области.

«С 10:00 часов (02:00 мск. — Ред.) 29 января 2024 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» и региональный уровень реагирования <…> отменить», — говорится в тексте.

Накануне правительство региона также сообщило на своем сайте, что в понедельник на Сахалине откроются все автомобильные дороги. По его информации, в настоящее время продолжается расчистка улиц Южно-Сахалинска и других населенных пунктов от снега.

Ранее в этот день, 29 января, Гидрометцентр сообщил о продлении в Москве желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы до 22:00 вторника, 30 января.

До этого, 25 января, МЧС более чем на сутки объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае на фоне сильного дождя, грозы и порывистого ветра в регионе.